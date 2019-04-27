В Windows 10 будут отображаться уведомления с телефонов

Уведомления будут отображаться рядом с треем. После просмотра их можно будет закрыть, чтобы не мешались. Если пользователь не хочет получать на компьютер все уведомления с телефона, он может оставить только нужные приложения в настройках.

Пока нововведение поддерживается смартфонами OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. Вообще для работы требуются устройства с Android 7.0 или старше.

Помимо этой новинки, в новой бета-версии Windows 10 расширена поддержка языков для голосового ввода текста. Появились французский, немецкий, итальянский, португальский и китайский языки.