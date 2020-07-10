В Windows 10 добавили возможность подключения сразу нескольких смартфонов

Функция начала появляться у участников программы Windows Insiders. Теперь приложение Your Phone поддерживает работу с несколькими устройствами Android. До сих пор к ПК на Windows 10 можно было подключить только один такой смартфон. После обновления кнопка Add a device («Добавить устройство») в Your Phone позволит легко подключить дополнительный девайс.

Напомним, это приложение позволяет быстро получить доступ к данным на смартфоне с компьютера. Пользователь может просматривать фотографии, использовать мобильные приложения, получать с устройства оповещения и звонки, а также отвечать на них прямо с ПК.