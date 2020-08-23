В Windows 10 изменится пользовательский интерфейс

Сообщается, что Microsoft уже проводит внутреннее тестирование нового дизайна для нескольких компонентов операционной системы. В сборке нашли отсылки к WinUIOnDesktop, WinUIDesktopActionCenter, WinUIDesktopStartMenu.

WinUI — это платформа пользовательского интерфейса следующего поколения для Windows, в частности Windows 10 и Windows 10X. Microsoft уже сообщала, что WinUI можно будет использовать для обновления приложений Win32, а также для создания новых таких приложений.

Если догадки верны, то в будущем Windows 10 может получить окна с закруглёнными углами, новые кнопки, больше элементов дизайна Fluent Design и несколько новых компонентов пользовательского интерфейса.