В Windows 10 обнаружили проблему при подключении нескольких экранов

Пользователь подключил два монитора и планшет для рисования. Он увидел, что не может перемещать курсор между экранами, которые идут не по порядку. Указатель мыши «бьётся» о край экрана и не идёт дальше.

Однако оказалось, что это не ошибка, а задумка разработчиков. Пользователь обнаружил, что если ускорить курсор, то переместить его всё-таки можно.