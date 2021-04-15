В Windows 10 обнаружили проблему при подключении нескольких экранов
Пользователь подключил два монитора и планшет для рисования. Он увидел, что не может перемещать курсор между экранами, которые идут не по порядку. Указатель мыши «бьётся» о край экрана и не идёт дальше.
Однако оказалось, что это не ошибка, а задумка разработчиков. Пользователь обнаружил, что если ускорить курсор, то переместить его всё-таки можно.
It gets better. You can actually move the mouse between screens but only if it goes fast enough. Slow mouse is stuck on one screen. pic.twitter.com/ToeYvDGeeO— Sos Sosowski (@Sosowski) April 14, 2021
Такое поведение указателя наблюдается только в случае, если конфигурация мониторов выставлена через параметры Windows 10. При использовании ПО видеокарты или сторонней программы такой проблемы не возникает.
Дело в том, что в Windows есть параметр, которые проверяет скорость указателя, чтобы он мог вылететь на другой экран.