ferra.ru
Компьютеры
Сегодня в 20:50

В Windows 10 обнаружили проблему при подключении нескольких экранов

Но это не баг, а фича
Пользователь Twitter рассказал об обнаруженной им неожиданной проблеме Windows 10 при подключении нескольких экранов. Появляются сложности при перемещении курсора между экранами.

Пользователь подключил два монитора и планшет для рисования. Он увидел, что не может перемещать курсор между экранами, которые идут не по порядку. Указатель мыши «бьётся» о край экрана и не идёт дальше.

Однако оказалось, что это не ошибка, а задумка разработчиков. Пользователь обнаружил, что если ускорить курсор, то переместить его всё-таки можно.

Такое поведение указателя наблюдается только в случае, если конфигурация мониторов выставлена через параметры Windows 10. При использовании ПО видеокарты или сторонней программы такой проблемы не возникает.

Дело в том, что в Windows есть параметр, которые проверяет скорость указателя, чтобы он мог вылететь на другой экран.