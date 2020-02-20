В Windows 10 перенесли «фишки» новой Windows для складных устройств

Сообщается, что иконки из облегчённой версии Windows 10X появились в тестовой сборке Windows 10. Обновлены почти все значки стандартных приложений: календаря, почты, камеры, калькулятора, будильника, диктофона, плеера Groove Music.

СМИ пишут, что в следующем обновлении у Windows 10 также появятся доработанный Проводник и меню «Пуск» с изменённым дизайном и списком приложений.

Напомним, Windows 10X предназначена для устройств с гибкими экранами, например, планшета Microsoft Surface Neo. Недавно компания выпустила первый эмулятор операционной системы и рассказала, что она будет обновляться за полторы минуты.