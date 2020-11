В Windows 10 появилась реклама фирменного браузера на весь экран

Реклама будет появляться на одном из этапов настройки Windows: либо после того, как пользователь войдёт в систему, установив все требуемые обновления, либо когда кликнет на новый баннер в настройках.

Microsoft уже давно пытается продвигать свой новый браузер Edge. И методы эти могут показаться назойливыми. В баннере в настройках, например, говорится: «получи большее от Windows» («get even more out of Windows»). Если кликнуть на рекламу, то она запустит экран OOBE. Там же теперь есть новая страница под названием «использовать рекомендованные настройки браузера» («Use recommended browser settings»). Если это нажать, то Microsoft Edge станет браузером по умолчанию, закрепится на рабочем столе и в панели задач.