В Windows 10 появилась возможность ответа на оповещения со смартфона

Пока новая опция доступна участникам программы тестирования Windows Insiders. О ней рассказала старший менеджер ПО Microsoft.

По её информации, функция позволит не искать смартфон при получении оповещений, а отвечать на них, не вставая из-за компьютера. Сообщается, что раньше так делать было нельзя: пользователь мог только просматривать оповещения и удалять их.

За последнее время Microsoft сделала приложение Your Phone значительно удобнее для владельцев Android-смартфонов. В него добавили показ уровня заряда аккумулятора мобильного устройства, синхронизацию обоев и возможность совершать звонки.