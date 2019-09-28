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Компьютеры
Сегодня 16:54

В Windows 10 появилась возможность ответа на оповещения со смартфона

Через приложение Your Phone, конечно
Microsoft продолжает совершенствовать приложение Your Phone («Ваш телефон») для Windows 10. С помощью него можно подключиться к смартфону на Android и просматривать фото, использовать мобильные приложения, получать с устройства оповещения, а теперь ещё и отвечать на них прямо с компьютера.

Пока новая опция доступна участникам программы тестирования Windows Insiders. О ней рассказала старший менеджер ПО Microsoft.

По её информации, функция позволит не искать смартфон при получении оповещений, а отвечать на них, не вставая из-за компьютера. Сообщается, что раньше так делать было нельзя: пользователь мог только просматривать оповещения и удалять их.

За последнее время Microsoft сделала приложение Your Phone значительно удобнее для владельцев Android-смартфонов. В него добавили показ уровня заряда аккумулятора мобильного устройства, синхронизацию обоев и возможность совершать звонки.

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