В Windows 10 появились элементы новейшей операционной системы

Нововведения появились в тестовой сборке Windows 10 Insider Build 20185 для участников программы Windows 10 Insider.

В этой сборке есть новая панель, с помощью которой можно быстро вставлять эмодзи, GIF и просматривать содержимое буфера обмена: последние 25 скопированных объектов. Если панель активирована, её можно вызвать простым нажатием клавиш Windows +.

Кроме того, в сборку добавили новую виртуальную клавиатуру Windows 10x. Пока обе опции скрыты. Чтобы их открыть, нужно установить сборку Windows 10 Insider Build 20185 и программу Vivetool. Затем нужно запустить PowerShell с правами администратора и применить Chdir для выбора места распаковки Vivetool. После следует набрать «.\vivetool.exe addconfig 20438551 2», нажать Enter и перезагрузить компьютер.