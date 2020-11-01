В Windows 10 появится «фишка» Mac по поиску курсора

Сейчас операционная система Microsoft позволяет найти курсор на рабочем столе с помощью специальной опции в настройках. Нужно разрешить компьютеру обозначать местоположение указателя при нажатии клавиши Ctrl.

Однако источники сообщают, что Microsoft собирается ввести новую функцию для PowerToys, которая позволит находить курсор на Windows 10, как на macOS. Пользователю надо будет быстро поводить мышью, и область с курсором станет подсвечена на экране.

PowerToys — это набор бесплатных системных утилит. В нём есть, например, Keyboard Manager для переназначения клавиш. В следующем обновлении PowerToys список утилит может пополнить описанная выше опция.