Компьютеры
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В Windows 10 появится «фишка» Mac по поиску курсора
Нужно будет поводить мышью
На macOS можно быстро поводить мышью или по трекпаду, если нужно найти курсор на экране. Указатель станет большим и заметным. Судя по всему, аналогичная «фишка» скоро появится на Windows 10.
Сейчас операционная система Microsoft позволяет найти курсор на рабочем столе с помощью специальной опции в настройках. Нужно разрешить компьютеру обозначать местоположение указателя при нажатии клавиши Ctrl.
Однако источники сообщают, что Microsoft собирается ввести новую функцию для PowerToys, которая позволит находить курсор на Windows 10, как на macOS. Пользователю надо будет быстро поводить мышью, и область с курсором станет подсвечена на экране.
PowerToys — это набор бесплатных системных утилит. В нём есть, например, Keyboard Manager для переназначения клавиш. В следующем обновлении PowerToys список утилит может пополнить описанная выше опция.