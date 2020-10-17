В Windows 10 появится специальный «Диспетчер задач» для игроков

Новый «Диспетчер задач» встроен в Xbox Game Bar — это настраиваемая игровая панель, доступ к которой можно получить, нажав клавишу Windows и клавишу «G» (Win + G).

Официально новый «Диспетчер задач» называется Resources Monitor и впервые появился в обновлении Insider в прошлом месяце. Теперь опция пришла в неинсайдерскую версию. Пользователям нужно обновить Xbox Game Bar в Microsoft Store. Обновление доступно для владельцев Windows 10 версий 2004, 1909 или 1903. Полноценный релиз Resources Monitor ожидается в ноябре.

Геймерский «Диспетчер задач» отображает список процессов, которые запущены на компьютере, а также то, сколько системных ресурсов они потребляют. Благодаря этому можно выяснить, что именно влияет на производительность игры. Процессы можно принудительно завершить.