В Windows 10 появится упрощённая установка драйверов

Процесс будет упрощён по крайней мере для тех программ и обновлений, которые не связаны с безопасностью. СМИ пишут, что в будущем в операционной системе появится единый интерфейс для установки драйверов и обновлений. Таким образом пользователям не придётся больше устанавливать сторонние приложения. Кроме того, можно будет даже «забыть» о Менеджере устройств.

Инструмент будет сканировать систему и в случае обнаружения новых устройств автоматически предлагать необходимое программное обеспечение.

Когда именно нововведение станет доступно для пользователей, пока неясно. Вероятно, оно появится в следующем крупном обновлении Windows 10, может быть весной 2020 года.