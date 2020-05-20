В Windows 10 появится возможность полноценного запуска Linux-приложений

Надо уточнить, что речь идёт о подсистеме Windows Subsystem for Linux (WSL) — слое совместимости для запуска Linux-приложений. Теперь подсистема имеет возможность прямого запуска таких программ с графическим интерфейсом. То есть приложения, предназначенные для Linux, смогут работать вместе с ПО Windows 10.

Сообщается также, что в ближайшем будущем WSL получит поддержку упрощённого процесса установки с помощью команды “wsl.exe - -install”. Благодаря этому можно будет быстрее начать работу с Linux-приложениями.

Новая версия WSL будет частью релиза Windows 10 2004, который ожидается в конце мая 2020.