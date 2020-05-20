Компьютеры
Сегодня 18:33
В Windows 10 появится возможность полноценного запуска Linux-приложений
Через WSL2
Сегодня мы уже писали, что Microsoft добавила GPU-ускорение через DirectX для Linux-приложений. Однако это не единственное новшество, которым поделилась компания. На конференции Microsoft Build 2020 она рассказала, что в Windows 10 появится возможность полноценного запуска Linux-приложений.
Надо уточнить, что речь идёт о подсистеме Windows Subsystem for Linux (WSL) — слое совместимости для запуска Linux-приложений. Теперь подсистема имеет возможность прямого запуска таких программ с графическим интерфейсом. То есть приложения, предназначенные для Linux, смогут работать вместе с ПО Windows 10.
Сообщается также, что в ближайшем будущем WSL получит поддержку упрощённого процесса установки с помощью команды “wsl.exe - -install”. Благодаря этому можно будет быстрее начать работу с Linux-приложениями.
Новая версия WSL будет частью релиза Windows 10 2004, который ожидается в конце мая 2020.