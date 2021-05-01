Компьютеры
Сегодня в 16:30
В Windows 10 улучшится качество звука в Bluetooth-наушниках
И появится полноценная поддержка AirPods
Microsoft добавила поддержку кодека AAC при передаче звука через Bluetooth-наушники. Это сделает звук качественнее, а также обеспечит полную совместимость с Apple AirPods.
Поддержка пока появилась только в последней инсайдерской сборке Windows 10. AAC — это кодек, который используется устройствами Apple и аудиостриминговыми платформами, чтобы обеспечить высокое качество звука при низком битрейте. В Microsoft отметили, что теперь пользователи Windows 10 могут наслаждаться хорошим звуком через свои Bluetooth-наушники и колонки.
Помимо добавления поддержки кодека, Microsoft изменила отображение аудиоустройств. Если раньше устройство, поддерживающее разные кодеки, показывалось в системе как несколько девайсов, то теперь оно выступает как один.
Ещё в панели звукового меню появилась регулировка громкости для наушников в зависимости от задачи (прослушивание музыки или видеоконференция).