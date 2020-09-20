В Windows 10 встроили аналог Zoom для видеозвонков

Функция Meet Now появилась в панели задачи. Пользователь может запустить или присоединиться к видеозвонку, причём для этого ему не нужно иметь даже иметь учётную запись Microsoft.

Ранее чтобы сделать звонок с Windows 10, пользователю нужно было запустить Skype или другое стороннее приложение. Теперь же опция Meet Now позволяет организовать это и вовсе без каких-либо программ. Кто-то уже назвал функцию «убийцей Zoom». Нужно просто нажать на иконку Meet Now и создать ссылку для видеозвонка, по которой к нему смогут присоединиться другие люди. Стоит отметить, что функция абсолютно бесплатная.