В Windows 11 изменили дизайн одной из самых старых опций

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В Windows 11 изменили дизайн одной из самых старых опцийНо пока в тестовой версии
Сборка Windows 11 25151 стала доступна для тестировщиков и в ней нашли интересное нововведение. Разработчики переработали диалоговое окно «Открыть», одну из самых старых функций, которая давно не менялась.
Диалоговое окно «Открыть с помощью» появляется, когда вы щёлкаете правой кнопкой мыши любой файл и пытаетесь открыть его с помощью определённого приложения. Этот элемент интерфейса в последний раз обновлялся в Windows 8. Теперь же его дизайн изменили с учётом принципов Windows 11.
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Новое диалоговое окно Windows 11 поддерживает как светлую, так и тёмную тему. Если для вашего устройства выбрана вторая, то окно «Открыть с помощью» автоматически станет тёмным тоже. Отметим, что нововведение доступно пока не для всех.