В Windows 11 изменили дизайн одной из самых старых опций

Диалоговое окно «Открыть с помощью» появляется, когда вы щёлкаете правой кнопкой мыши любой файл и пытаетесь открыть его с помощью определённого приложения. Этот элемент интерфейса в последний раз обновлялся в Windows 8. Теперь же его дизайн изменили с учётом принципов Windows 11.