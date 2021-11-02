В Windows 11 обнаружили проблему тысяч пустых папок

Данная проблема существует с 2019 года в Windows 10 и, похоже, мигрировала в Windows 11. К счастью, ошибка не вызывает никаких проблем в работе системы, помимо неудобств в использовании. Если вы хотите проверить, затронут ли ваш компьютер, и удалить папки, нужно перейти в директорию C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local