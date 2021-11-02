В Windows 11 обнаружили проблему тысяч пустых папок

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В Windows 11 обнаружили проблему тысяч пустых папокБеда, унаследованная от Windows 10
Журналисты сообщили, что Windows 11, похоже, переняла проблему Windows 10, которую называют «тысячами пустых папок». Пользователи сообщают, что операционная система создаёт множества пустых папок в каталоге System32.
Предполагается, что эти папки создаются инструментом Provisioning Package Runtime Processing с названием файла ProvTool.exe. Их можно удалить без каких-либо проблем, вопрос только в том, хочется ли тратить столько времени на это.
Данная проблема существует с 2019 года в Windows 10 и, похоже, мигрировала в Windows 11. К счастью, ошибка не вызывает никаких проблем в работе системы, помимо неудобств в использовании. Если вы хотите проверить, затронут ли ваш компьютер, и удалить папки, нужно перейти в директорию C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local
Источник: MSPoweruser