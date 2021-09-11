Компьютеры
Сегодня в 15:35
В Windows 11 появилась обновлённая «корзина»С улучшенным контекстным меню
Для тестировщиков стала доступна сборка Windows 11 Build 22454. В ней появилось новое оформление для «корзины».
В дополнение к новому меню «Пуск» и панели задач Windows 11 получит обновлённые контекстные меню. Они вызываются правым кликом мыши. Проблема в том, что контекстные меню были слишком длинными, что могло приводить к проблемам с производительностью.
В Windows 11 этот элемент интерфейса оптимизировали. Теперь в контекстном меню будет меньше опций по умолчанию, кроме того, они будут сгруппированы. В новой версии системы такие контекстные меню внедрены в «корзину».
Напомним, полноценный релиз Windows 11 ожидается 5 октября. Обновление для владельцев лицензионной системы Windows 10 будет бесплатным.