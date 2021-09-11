В Windows 11 появилась обновлённая «корзина»

В дополнение к новому меню «Пуск» и панели задач Windows 11 получит обновлённые контекстные меню. Они вызываются правым кликом мыши. Проблема в том, что контекстные меню были слишком длинными, что могло приводить к проблемам с производительностью.

В Windows 11 этот элемент интерфейса оптимизировали. Теперь в контекстном меню будет меньше опций по умолчанию, кроме того, они будут сгруппированы. В новой версии системы такие контекстные меню внедрены в «корзину».