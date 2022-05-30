Компьютеры
Сегодня в 15:13
1 мин.

В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановки

Удобная функция
Иногда вам может понадобиться восстановить программы, которые были удалены при чистой установке Windows или случайно. В настоящее время ранее установленные приложения приходится переустанавливать вручную из библиотеки Microsoft Store. В Windows 11 же это можно будет делать по одному клику.
В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановки

Стало известно, что Microsoft работает над функцией «Восстановление приложений» (Restore Apps), которая позволяет восстанавливать удалённые программы автоматически. Компания тестирует две опции — «Восстановить всё» и «Выбрать приложения». Названия опций говорят сами за себя.

В Microsoft считают, что функция будет полезна и пользователям, и разработчикам. Последние смогут сохранить своих клиентов, не напоминая им о повторной загрузке их приложения. Как будет выглядеть функция, можно посмотреть на скриншоте ниже.

В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановки
Новости партнеров
Новости партнеров