В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановки

Стало известно, что Microsoft работает над функцией «Восстановление приложений» (Restore Apps), которая позволяет восстанавливать удалённые программы автоматически. Компания тестирует две опции — «Восстановить всё» и «Выбрать приложения». Названия опций говорят сами за себя.

В Microsoft считают, что функция будет полезна и пользователям, и разработчикам. Последние смогут сохранить своих клиентов, не напоминая им о повторной загрузке их приложения. Как будет выглядеть функция, можно посмотреть на скриншоте ниже.