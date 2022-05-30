В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановки

Сегодня в 15:13
1 мин.
В Windows 11 появится автоматическое восстановление программ после переустановкиУдобная функция
Иногда вам может понадобиться восстановить программы, которые были удалены при чистой установке Windows или случайно. В настоящее время ранее установленные приложения приходится переустанавливать вручную из библиотеки Microsoft Store. В Windows 11 же это можно будет делать по одному клику.
Стало известно, что Microsoft работает над функцией «Восстановление приложений» (Restore Apps), которая позволяет восстанавливать удалённые программы автоматически. Компания тестирует две опции — «Восстановить всё» и «Выбрать приложения». Названия опций говорят сами за себя.
В Microsoft считают, что функция будет полезна и пользователям, и разработчикам. Последние смогут сохранить своих клиентов, не напоминая им о повторной загрузке их приложения. Как будет выглядеть функция, можно посмотреть на скриншоте ниже.