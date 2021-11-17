В Windows 11 появится новый плеер на замену Windows Media Player и Groove Music

В основе обновлённого Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать списки воспроизведения и управлять ими. Если музыкальная коллекция находится в Groove Music, то она будет автоматически перенесена в новый интерфейс. То есть новый Media Player заменит приложение Groove Music.

В специальном режиме воспроизведения представлены обложки альбомов и изображения исполнителей. Они будут отображаться в полноэкранном режиме и в мини-плеере.