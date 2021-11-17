В Windows 11 появится новый плеер на замену Windows Media Player и Groove Music

В Windows 11 появится новый плеер на замену Windows Media Player и Groove MusicПока доступен только для тестеров
В Microsoft отметили, что новый Media Player выполнен в стиле Windows 11. Компания предоставила скриншоты программы:
В основе обновлённого Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать списки воспроизведения и управлять ими. Если музыкальная коллекция находится в Groove Music, то она будет автоматически перенесена в новый интерфейс. То есть новый Media Player заменит приложение Groove Music.
В специальном режиме воспроизведения представлены обложки альбомов и изображения исполнителей. Они будут отображаться в полноэкранном режиме и в мини-плеере.
Конечно, плеер позволит просматривать и видео, хранящееся на диске компьютера.
Когда приложение станет доступно всем обычным пользователям, пока неясно.