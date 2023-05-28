В Windows 11 появится резервное копирование и восстановление системы по облаку

Во-первых, Windows 11 будет предлагать функцию резервного копирования и восстановления ОС с помощью облачных технологий, подобно тому, как это делают владельцы смартфонов. Пользователи смогут легко войти в свою учетную запись платформы на новом устройстве и выбрать опцию восстановления из облачной резервной копии. Эта функция позволит не только восстановить систему, но и применить предыдущие настройки, обои и предварительно загрузить ранее установленные приложения из Microsoft Store.

Во-вторых, Microsoft фокусируется на улучшении поддержки архитектуры ARM в Windows 11. Unity, популярная платформа для разработки игр, также получит встроенную поддержку, что приведет к повышению производительности текущих и будущих игр.