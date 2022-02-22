В Windows 11 появится водяной знак для предупреждения о неподдерживаемом оборудовании

Будет маячить как предупреждение о том, что ОС не активирована

Microsoft экспериментирует с двумя новыми методами предупреждения пользователей Windows 11 о том, что они установили операционную систему на неподдерживаемом оборудовании. В последних тестовых сборка на обоях рабочего стола появился водяной знак, а также аналогичное предупреждение в настройках.