В Windows 11 появится водяной знак для предупреждения о неподдерживаемом оборудовании

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В Windows 11 появится водяной знак для предупреждения о неподдерживаемом оборудованииБудет маячить как предупреждение о том, что ОС не активирована
Microsoft экспериментирует с двумя новыми методами предупреждения пользователей Windows 11 о том, что они установили операционную систему на неподдерживаемом оборудовании. В последних тестовых сборка на обоях рабочего стола появился водяной знак, а также аналогичное предупреждение в настройках.
Водяной знак просто указывает «системные требования не соблюдены» и отображается рядом с номером сборки. Он похож на водяной знак, который появляется в Windows, если вы не активировали ОС.
Пока неясно, появятся ли эти изменения в финальной сборке. Напомним, минимальные требования Microsoft к оборудованию для Windows 11 вызывают споры, особенно потому, что ОС официально поддерживает только процессоры Intel 8-го поколения Coffee Lake или Zen+ и Zen 2 и выше. Однако простой способ обойти это ограничение и установить Windows 11. Теперь компания решила бороться и с такими людьми.
Источник: The Verge