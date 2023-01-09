В Windows 11 рекомендации появятся даже в Проводнике

17:34, 09 января 2023
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В Windows 11 рекомендации появятся даже в ПроводникеВозможно, и реклама
Сообщается, что Microsoft рассматривает возможность добавить рекомендуемый контент Проводник в Windows 11.
Фото: Unsplash
Разработчики нашли новую функцию в окне «Параметры папки». Раздел «Конфиденциальность» на вкладке «Общие» содержит новый флажок «Показать рекомендуемое содержимое».
На данный момент дополнительной информации об этой функции нет, поэтому остаётся только гадать, как она будет работать. Она может показывать как рекомендуемые файлы и папки, так и рекламу.
Neowin