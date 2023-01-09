В Windows 11 рекомендации появятся даже в Проводнике

Разработчики нашли новую функцию в окне «Параметры папки». Раздел «Конфиденциальность» на вкладке «Общие» содержит новый флажок «Показать рекомендуемое содержимое».

На данный момент дополнительной информации об этой функции нет, поэтому остаётся только гадать, как она будет работать. Она может показывать как рекомендуемые файлы и папки, так и рекламу.