В Windows 11 сломалось меню «Пуск»

Пользователи рассказали, что меню автоматически скрывается, когда они наводят курсор на значки, закреплённые на панели задач.

Интересно, что, по словам представителей Microsoft, это не «ошибка». По сути, это конструктивная особенность. Начиная с апдейта KB5010414, панель виджетов Windows 11 теперь закреплена в левой части панели задач, и её можно запустить при наведении курсора на значок. Кажется, это вызывает конфликт в системе. Меню «Пуск», по-видимому, закрывается, как только курсор перемещается к левой стороне панели задач, даже если пользователи не пытаются взаимодействовать с панелью виджетов.

Пока избежать проблемы можно только аккуратностью. Microsoft сказала, что работает над её исправлением.