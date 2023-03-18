В Windows 11 стало проще менять программы по умолчанию

С обновлением сторонние приложения смогут показывать стандартные системные уведомления с предложением добавить ярлык на панель задач и в меню «Пуск». Помимо этого, пользователя будут направлять прямо к странице настроек Windows для изменения приложений по умолчанию.

Это стало возможным благодаря расширению системы внутренних ссылок типа ms-settings. Нововведения станут доступны для участников программы предварительного тестирования Windows 11 в ближайшие месяцы.