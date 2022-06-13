В Windows 11 вернут фишку Windows 10

Удобный поиск

Поиск Windows интегрирован в панель задач, но между версиями системы есть различия. В Windows 10 можно кликнуть на поисковых бокс в левом нижнем углу панели задач. В Windows 11 там появилась новая иконка поиска. По умолчанию она выводит наиболее используемые приложения, а также контент из Microsoft Bing. Однако Microsoft готовится вернуть поиску привычный вид.