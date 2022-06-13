В Windows 11 вернут фишку Windows 10

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В Windows 11 вернут фишку Windows 10Удобный поиск
Поиск Windows интегрирован в панель задач, но между версиями системы есть различия. В Windows 10 можно кликнуть на поисковых бокс в левом нижнем углу панели задач. В Windows 11 там появилась новая иконка поиска. По умолчанию она выводит наиболее используемые приложения, а также контент из Microsoft Bing. Однако Microsoft готовится вернуть поиску привычный вид.
По скриншоту, который предоставило издание Windows Latest, видно, что компания возвращает панель поиска из Windows 10, но в соответствии с дизайном Windows 11 и WinUI 3.0.
К сожалению, нельзя щелкнуть правой кнопкой мыши по строке поиска, чтобы изменить её настройки. Отмечается, что новая панель поиска находится в стадии тестирования, и пока неизвестно, когда она начнёт развёртываться для пользователей.