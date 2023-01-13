В Windows исчезают ярлыки из меню «Пуск» и панели задач. Microsoft занялась проблемой

18:15, 13 января 2023
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В Windows исчезают ярлыки из меню «Пуск» и панели задач. Microsoft занялась проблемойЭто затрагивает рабочие компьютеры
Microsoft заявила, что уже начала изучать проблему в Windows, из-за которой ярлыки приложений в меню «Пуск» или на панели задач исчезают.
Фото: Unsplash
Оказалось, что проблема затрагивает предприятия и организации, использующие Microsoft 365 и Defender для защиты от вредоносных программ, вирусов и других угроз. Пока Microsoft не выпустила обходной путь или какие-либо рекомендации о том, как восстановить ярлыки на затронутых ПК.
The Verge подчёркивает, что эта странная ошибка не затрагивает обычных пользователей Windows — только ПК внутри организаций. Однако это сотни или тысячи компьютеров.