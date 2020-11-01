В Windows нашли опасную уязвимость нулевого дня

Уязвимость назвали CVE-2020-17087. Она связана с работой Windows Kernel Cryptography Driver (cng.sys). Уязвимость относится к багам переполнения буфера. Злоумышленники могут использовать её для повышения привилегий и выхода за пределы песочницы. Сообщается, что уязвимость уже применяют для атак.

Проблема касается многих версий Windows, начиная с Windows 7. Эксперты рассказали, что уязвимость использовали в сочетании с другой — CVE-2020-15999, которую недавно обнаружили в Google Chrome. С помощью последней злоумышленники запускали вредоносный код внутри браузера. Затем посредством CVE-2020-17087 выполняли код на уровне операционной системы.

Исправление уязвимости ожидается 10 ноября.