В Windows XP обнаружили секретную тему с оформлением в стиле компьютеров Apple

Эту тему добавили в Windows XP ещё во время ранней разработки. По какой-то причине Microsoft её так и не обнародовала.

Одна из тем называется Candy. Она делает компьютер на Windows похожим на Mac. В теме есть много элементов из Aqua — графического интерфейса пользователя операционной системы Mac OS X.

Отмечается, что Candy, скорее всего, была тестовой темой. Разработчики использовали её при создании движка тем оформления для будущей Windows XP. В The Verge также напомнили, что операционку Microsoft разрабатывала в условиях жёсткой конкуренции с Apple на рынке десктопных решений.