В Забайкалье выпустят первую партию отечественных умных тепловых контроллеров

Опубликовано 20 июля 2025, 14:591 мин.
В Забайкалье выпустят первую партию отечественных умных тепловых контроллеровНа что они способны
Забайкальский государственный университет начинает производство первой партии российских тепловых контроллеров с искусственным интеллектом. Эти устройства помогают экономить тепло и сокращать выбросы углекислого газа. Раньше на рынке были только импортные модели или отечественные, но без нейросетей.
Производство запускает новое малое предприятие, созданное при участии университета и команды инженеров Энергетического факультета Горной академии. Первая партия — три контроллера — установят в учебных корпусах ЗабГУ. В дальнейшем их смогут купить строительные компании и организации с системами отопления.
Контроллеры собирают вручную, а печатные платы делают на российских предприятиях. Планируется создать производственную площадку в самом университете для серийного выпуска.
В проекте участвуют студенты и молодые ученые. Прототипы успешно прошли испытания зимой. Контроллер показал экономию тепла на 3% больше, чем импортные аналоги.