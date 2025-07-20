Компьютеры
Опубликовано 20 июля 2025, 14:59
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В Забайкалье выпустят первую партию отечественных умных тепловых контроллеров

На что они способны
Забайкальский государственный университет начинает производство первой партии российских тепловых контроллеров с искусственным интеллектом. Эти устройства помогают экономить тепло и сокращать выбросы углекислого газа. Раньше на рынке были только импортные модели или отечественные, но без нейросетей.
В Забайкалье выпустят первую партию отечественных умных тепловых контроллеров
© ЗабГУ

Производство запускает новое малое предприятие, созданное при участии университета и команды инженеров Энергетического факультета Горной академии. Первая партия — три контроллера — установят в учебных корпусах ЗабГУ. В дальнейшем их смогут купить строительные компании и организации с системами отопления.

Контроллеры собирают вручную, а печатные платы делают на российских предприятиях. Планируется создать производственную площадку в самом университете для серийного выпуска.

В проекте участвуют студенты и молодые ученые. Прототипы успешно прошли испытания зимой. Контроллер показал экономию тепла на 3% больше, чем импортные аналоги.