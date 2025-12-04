В западных СМИ призвали не обновлять свой ПК в 2025 году

AMD готовит масштабное повышение цен на все свои процессоры и видеокарты. Например, пострадают цены на новые Ryzen 7 9800X3D и другие модели AM5 серии 7000, видеокарты с 8 ГБ VRAM добавят к цене $ 20, с 16 ГБ — $ 40. Причина — дефицит памяти и рост спроса на неё со стороны дата-центров для ИИ.

На фоне этого производители видеокарт, которые сами не делают чипы, вынуждены конкурировать за ограниченные ресурсы памяти, что дополнительно толкает цены вверх. Даже крупные компании, вроде Nvidia, могут ограничить поставки VRAM, из-за чего и её видеокарты станут дороже.

Вся эта ситуация касается и России.

Для потребителей остаётся мало вариантов. Одним из решений могут стать компактные устройства с меньшим объёмом памяти, вроде недавно представленной Steam Machine, советует эксперт.

Стоит подождать лучших времен?