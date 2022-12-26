Ваши дорогие видеокарты превратились в тыкву: RTX 4070 Ti оказалась быстрее бешено дорогой 3090 Ti

Ваши дорогие видеокарты превратились в тыкву: RTX 4070 Ti оказалась быстрее бешено дорогой 3090 TiЕсть результаты теста в OctaneBench
NVIDIA RTX 4070 Ti оказалась на 5% быстрее RTX 3090 Ti в тесте OctaneBench. Этот бенчмарк не игровой, но показывает производительность видеокарты при обработке графики.
Фото: Wccftech
В списке результатов бенчмарка появилась RTX 4070 Ti. Эта видеокарта построена на графическом процессоре AD104. Тут есть 7680 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Видеокарта должна выйти в начале следующего года, вероятно 5 января.
Согласно данным OctaneBench, видеокарта набрала 725 баллов, что на 5% больше, чем у RTX 3090 Ti. Кроме того, новинка в 7.25 раза быстрее GTX 980. Однако, надо понимать, что пока в базе данных есть только один результат, и мы не знаем условий тестирования.
Videocardz
Стоит отметить, что RTX 3090 Ti на старте продаж стоила 1999 долларов. Новой RTX 4070 Ti пророчат цену в 899 долларов.