Ваши дорогие видеокарты превратились в тыкву: RTX 4070 Ti оказалась быстрее бешено дорогой 3090 Ti

В списке результатов бенчмарка появилась RTX 4070 Ti. Эта видеокарта построена на графическом процессоре AD104. Тут есть 7680 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Видеокарта должна выйти в начале следующего года, вероятно 5 января.

Согласно данным OctaneBench, видеокарта набрала 725 баллов, что на 5% больше, чем у RTX 3090 Ti. Кроме того, новинка в 7.25 раза быстрее GTX 980. Однако, надо понимать, что пока в базе данных есть только один результат, и мы не знаем условий тестирования.