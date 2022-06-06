Ваши дорогущие MacBook устарели — представлен процессор Apple M2

Что касается производительности, то прирост составил 18% по сравнению с M1. Если сравнивать с 10-ядерным мобильным чипом не от Apple, то M2 в 1,9 раза быстрее. По части графики прирост составил 35%, если сравнивать с первым поколением фирменных чипсетов Apple.

Apple утверждает, что 10-ядерный чип M2 может конкурировать с высокопроизводительными процессорами для ноутбуков, обеспечивая 90% производительности 12-ядерной модели Intel, но потребляя при этом лишь четверть энергии.