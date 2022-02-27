Ваши компы на вес золота: в Россию перестали ввозить процессоры Intel и AMD

Кроме того, по данным РБК, партнеры в Китае также были проинформированы местным офисом Intel о запрете на поставку процессоров в Россию.

Эта информация согласуется с недавними санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). В своем сообщении РБК опирался на два источника на ИТ-рынке, но затем подтвердил новость у представителя Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.

Однако важно отметить, что запрет Intel и AMD на поставки чипов в Россию не касается "потребительских коммуникационных устройств", включая персональные компьютеры, мобильные телефоны, цифровые камеры и прочее. Запрет на импорт и продажу процессоров распространяется только на промышленное использование частными компаниями, государственными структурами или теми, кто прямо санкционирован правительством США.