Vastarmor одной из первых анонсировала разогнанные GPU серии Radeon RX 9070

С поддержкой RDNA 4

Vastarmor, партнер AMD еще со времен RDNA 2, представила новые видеокарты Radeon RX 9070 XT Super Alloy и RX 9070 Super Alloy. Это одни из первых графических процессоров на базе новейшей архитектуры AMD RDNA 4. Обе модели представлены в черном и белом вариантах и оснащены большими вентиляторами охлаждения с настраиваемой ARGB-подсветкой.