Vastarmor одной из первых анонсировала разогнанные GPU серии Radeon RX 9070

Опубликовано 02 марта 2025, 12:001 мин.
Vastarmor одной из первых анонсировала разогнанные GPU серии Radeon RX 9070С поддержкой RDNA 4
Vastarmor, партнер AMD еще со времен RDNA 2, представила новые видеокарты Radeon RX 9070 XT Super Alloy и RX 9070 Super Alloy. Это одни из первых графических процессоров на базе новейшей архитектуры AMD RDNA 4. Обе модели представлены в черном и белом вариантах и оснащены большими вентиляторами охлаждения с настраиваемой ARGB-подсветкой.
© Vastarmor
RX 9070 XT Super Alloy имеет трехвентиляторную конструкцию, а RX 9070 Super Alloy — двухвентиляторную. Обе карты оснащены усиленной металлической задней панелью. Vastarmor также увеличила их производительность: RX 9070 XT Super Alloy достигает 3100 МГц, а RX 9070 Super Alloy — 2700 МГц.
RX 9070 XT оснащена 64 вычислительными блоками, а RX 9070 — 56. Обе карты поддерживают передовые технологии, включая трассировку лучей, ускорение искусственного интеллекта, HYPR-RX для оптимизации производительности и FidelityFX Super Resolution для четкости картинки.