Vastarmor показала очень красочную Radeon RX 9070 XT Super Alloy Ultra для Китая

Опубликовано 14 мая 2025, 15:471 мин.
Vastarmor показала очень красочную Radeon RX 9070 XT Super Alloy Ultra для КитаяRGB — прошлый век
Vastarmor представила новинку — видеокарту Radeon RX 9070 XT Super Alloy Ultra. Это не новая GPU, а улучшенная версия флагманской модели, оформленная в необычном и ярком дизайне.
© Vastarmor
RX 9070 XT Super Alloy Ultra оснащена графическим процессором Navi 48 XT с 4096 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине. Тактовая частота карты составляет 3100 МГц, что соответствует предыдущим версиям Super Alloy.
Видеокарта требует трех 8-контактных разъемов питания и блока питания мощностью 800 Вт. Ее длина — 32,6 см, и она занимает 2,5 слота на материнской плате.
Однако стоит отметить, что задняя панель карты выполнена в черном цвете, что контрастирует с ярким дизайном передней части. Модель будет доступна только на китайском рынке.