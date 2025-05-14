Vastarmor показала очень красочную Radeon RX 9070 XT Super Alloy Ultra для Китая

Видеокарта требует трех 8-контактных разъемов питания и блока питания мощностью 800 Вт. Ее длина — 32,6 см, и она занимает 2,5 слота на материнской плате.

Однако стоит отметить, что задняя панель карты выполнена в черном цвете, что контрастирует с ярким дизайном передней части. Модель будет доступна только на китайском рынке.