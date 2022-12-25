Вечно актуальный: какие изменения готовятся в «Блокноте» на Windows 11

Старший менеджер по продуктам в Microsoft опубликовал в Twitter скриншот версии «Блокнота» с вкладками. Твит был удалён через несколько минут, но его успели сохранить. Скриншот также содержал внутреннее предупреждение Microsoft: «Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте снимки экрана». Это предупреждение предполагает, что функция вкладок всё ещё находится на раннем этапе внутреннего тестирования. Эта опция может появиться у бета-тестеров Windows в начале 2023 года.