Вечно актуальный: какие изменения готовятся в «Блокноте» на Windows 11

Вечно актуальный: какие изменения готовятся в «Блокноте» на Windows 11Сотрудник компании случайно слил информацию
Сотрудник Microsoft случайно сообщил, что «Блокнот» получит вкладки в Windows 11. Это будет очень необычно для встроенного в операционную систему приложения.
Фото: Unsplash
Старший менеджер по продуктам в Microsoft опубликовал в Twitter скриншот версии «Блокнота» с вкладками. Твит был удалён через несколько минут, но его успели сохранить. Скриншот также содержал внутреннее предупреждение Microsoft: «Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте снимки экрана». Это предупреждение предполагает, что функция вкладок всё ещё находится на раннем этапе внутреннего тестирования. Эта опция может появиться у бета-тестеров Windows в начале 2023 года.
The Verge
Если Microsoft действительно будет использовать вкладки в «Блокноте», это будет первое встроенное приложение, получившее подобный интерфейс после того, как он появился в «Проводнике».