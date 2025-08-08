Ведущий разработчик суперкомпьютера Dojo и чипов Tesla покинул компанию

Dojo — это мощный суперкомпьютер, который помогает обучать искусственный интеллект Tesla на основе данных с автомобилей компании. Согласно Bloomberg, после ухода Бэннона команда, работавшая над Dojo, была расформирована, а инженеры переведены на другие проекты.

Илон Маск давно заявляет, что Tesla станет не только производителем электромобилей, но и лидером в области искусственного интеллекта и робототехники. В этом году компания заключила крупный контракт с Samsung на производство своих чипов A16. Но как все пойдет дальше — вопрос открытый.