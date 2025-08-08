Ведущий разработчик суперкомпьютера Dojo и чипов Tesla покинул компанию

Опубликовано 08 августа 2025, 16:301 мин.
Ведущий разработчик суперкомпьютера Dojo и чипов Tesla покинул компаниюВсё идёт не лучшим образом
Пит Бэннон, вице-президент Tesla по аппаратному дизайну и ключевой разработчик суперкомпьютера Dojo, покидает компанию. Он пришёл в Tesla из Apple в 2016 году.
© Tesla
Dojo — это мощный суперкомпьютер, который помогает обучать искусственный интеллект Tesla на основе данных с автомобилей компании. Согласно Bloomberg, после ухода Бэннона команда, работавшая над Dojo, была расформирована, а инженеры переведены на другие проекты.
Илон Маск давно заявляет, что Tesla станет не только производителем электромобилей, но и лидером в области искусственного интеллекта и робототехники. В этом году компания заключила крупный контракт с Samsung на производство своих чипов A16. Но как все пойдет дальше — вопрос открытый.