Опубликовано 08 августа 2025, 16:30
Ведущий разработчик суперкомпьютера Dojo и чипов Tesla покинул компанию

Всё идёт не лучшим образом
Пит Бэннон, вице-президент Tesla по аппаратному дизайну и ключевой разработчик суперкомпьютера Dojo, покидает компанию. Он пришёл в Tesla из Apple в 2016 году.
Dojo — это мощный суперкомпьютер, который помогает обучать искусственный интеллект Tesla на основе данных с автомобилей компании. Согласно Bloomberg, после ухода Бэннона команда, работавшая над Dojo, была расформирована, а инженеры переведены на другие проекты.

Илон Маск давно заявляет, что Tesla станет не только производителем электромобилей, но и лидером в области искусственного интеллекта и робототехники. В этом году компания заключила крупный контракт с Samsung на производство своих чипов A16. Но как все пойдет дальше — вопрос открытый.

