Великая «видеокартовая» стена: зачем в Китае запасаются устройствами Nvidia

Ли рассказал, что эти запасы предназначены для обеспечения роста компании в течение ближайших 18 месяцев, поскольку в связи с недавними ограничениями США на экспорт в Китай могут возникнуть трудности с поставками чипов Nvidia.

Хотя точное значение «18 месяцев графических процессоров Nvidia» остается неясным, она свидетельствует о дальновидности 01.AI, которая обеспечивает стабильные поставки для будущих начинаний. Стартап, который в настоящее время полагается на аппаратное обеспечение Nvidia и программную оболочку CUDA, скептически относится к способности Китая разработать конкурентоспособные процессоры искусственного интеллекта в течение ближайших 1,5 лет.

По мнению Ли, технологический ландшафт будет разделен по геополитическому признаку: Китай и США будут развивать каждый свой набор технологий. По его мнению, это может привести к появлению «двух параллельных вселенных», в которых американские и китайские компании будут работать на разных рынках.

На фоне этого 01.AI стремится извлечь выгоду из собственной большой языковой модели Yi-34B.