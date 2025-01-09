Вице-президент AMD рассказал о невозможности релиза Ryzen AI Max без Apple

Опубликовано 09 января 2025, 23:151 мин.
Вице-президент AMD рассказал о невозможности релиза Ryzen AI Max без AppleДжо Макри похвалил Apple
Чипы Ryzen AI Max произвели фурор на выставке CES 2025, предлагая такие характеристики, как до 16 процессорных ядер, 50 графических ядер RDNA 3.5 и до 128 ГБ интегрированной оперативной памяти. AMD утверждает, что эти чипы обеспечивают в 2,6 раза более быстрый 3D-рендеринг и в 1,4 раза более высокую графическую производительность, чем Intel Core Ultra 9 288V.
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Джо Макри похвалил Apple за то, что она доказала — люди будут покупать мощные компьютеры без дискретных графических процессоров. Хотя Ryzen AI Max имеют сходство с подходом Apple с «унифицированной» памятью и мощными ядрами, вице-президент AMD утверждает, что компания работала над этими концепциями задолго до выхода Apple на рынок. AMD интегрировала GPU и CPU в свои APU задолго до появления Apple Silicon.
Однако Макри считает, что Apple доказала, что потребителям не всегда важна дискретная графика, лишь бы система в целом работала хорошо.
Системы на Ryzen AI Max, включая ASUS ROG Flow Z13 и HP ZBook Ultra G1a, появятся в продаже в первом и втором квартале 2025 года.