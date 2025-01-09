Вице-президент AMD рассказал о невозможности релиза Ryzen AI Max без Apple

Джо Макри похвалил Apple за то, что она доказала — люди будут покупать мощные компьютеры без дискретных графических процессоров. Хотя Ryzen AI Max имеют сходство с подходом Apple с «унифицированной» памятью и мощными ядрами, вице-президент AMD утверждает, что компания работала над этими концепциями задолго до выхода Apple на рынок. AMD интегрировала GPU и CPU в свои APU задолго до появления Apple Silicon.

Однако Макри считает, что Apple доказала, что потребителям не всегда важна дискретная графика, лишь бы система в целом работала хорошо.

Системы на Ryzen AI Max, включая ASUS ROG Flow Z13 и HP ZBook Ultra G1a, появятся в продаже в первом и втором квартале 2025 года.