Видеокарта Asus ROG Matrix RTX 5090 весом 3,2 кг и ценой $4000 попала первым владельцам раньше релиза

Указанная дата выхода — конец ноября. Но первые партии уже начали прибывать к владельцам, что заметно по фотографиям распаковки:

Новинка — лимитированная серия из 1000 экземпляров стоимостью $3999. Это флагманская версия RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7, 512-битной шиной и фабричным разгоном до 2760 МГц.

Плата поддерживает как обычный 12V-2×6, так и фирменный Asus BTF GC-HPWR, способный выдавать до 800 Вт совместно.