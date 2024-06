Видеокарта для 2K и 4K: RTX 4070 против RX 7900 GRE

The Last of Us запускалась с ультра-пресетом. В разрешении 1440p в среднем удалось в ней получить 79 к/с (RTX 4070) и 93 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 43 к/с и 53 к/с соответственно.

Call of Duty Warzone шла тоже с графикой Ultra. В 2К в этой игре средний FPS составлял 122 к/с (RTX 4070) и 172 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 73 и 105 к/с соответственно.

В игре Alan Wake 2 с пресетом Medium средняя частота кадров в 1440p равнялась 59 к/с (RTX 4070) и 74 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 32 и 40 к/с соответственно. С RT + DLSS у RTX 4070 производительность в среднем составила 51 к/с, с RT + DLSS + FG — 82 к/с, с RT + FSR — 56 к/с.

Starfield тестировалась на настройках графики Custom. В среднем в 1440p в этой игре удалось получить 68 к/с (4070) и 86 к/с (7900), в 4К — 42 и 55 к/с соответственно.

Игра Assassin’s Creed Mirage запускалась с графикой Ultra High. Средний FPS в ней составил в 1440p 107 к/с (с RTX 4070) и 124 к/с (с RX 7900 GRE), в 4К — 63 к/с и 73 к/с соответственно.

В игре Resident Evil 4 Remake с пресетом High в среднем в 1440p частота кадров равнялась 90 к/с (RTX 4070) и 121 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 48 к/с и 70 к/с соответственно.

Avatar Frontiers of Pandora шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре составляла в 1440p — 68 к/с (RTX 4070) и 78 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 37 и 42 к/с соответственно.

Игра Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики High. Средний FPS в ней составлял в 1440p — 81 к/с (RTX 4070) и 112 к/с (RX 7900 GRE), в 4К — 45 и 59 к/с соответственно.

В Spider Man Miles Morales с пресетом Very High удалось в 1440p получить в среднем 113 к/с и 126 к/с (с RTX 4070 и RX 7900 GRE), в 4К — 66 и 76 к/с соответственно. С RT + DLSS у RTX 4070 средний FPS составил 85 к/с, с RT + DLSS + FG — 115 к/с, с RT + FSR у RX 7900 GRE — 74 к/с.