Видеокарта для дешёвого компьютера: RX 590 8 ГБ или GTX 1060 6 ГБ?Проверили эти модели в 1080p
На YouTube-канале Hardware Tested протестировали GTX 1060 6 ГБ и RX 590 8 ГБ в семи современных играх.
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 42 к/с (RX 590) и 33 к/с (GTX 1060), максимальная - 110 и 36 к/с соответственно, минимальная - 38 и 31 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней составил 53 к/с (RX 590) и 43 к/с (GTX 1060), максимальный - 65 к/с и 56 к/с соответственно, минимальный - 45 и 34 к/с.
GTA 5 тестировалась с графикой High. В среднем в ней производительность находилась на уровне 135 к/с и 156 к/с (RX 590 и GTX 1060 соответственно), максимальная - 166 к/с и 185 к/с, минимальная - 108 к/с и 125 к/с.
Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 213 к/с (RX 590) и 180 к/с (GTX 1060), максимальный FPS - 265 и 216 к/с соответственно, минимальный - 169 и 141 к/с соответственно.
Witcher 3 тестировалась на ультра-настройках графики. Средняя производительность в ней составляла 89 к/с с RX 590 8 ГБ и 50 к/с с GTX 1060 6 ГБ. Максимальный FPS при этом равнялся 106 к/с и 56 к/с соответственно, минимальный - 58 к/с и 44 к/с соответственно.
Apex Legends запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в игре находилась на уровне 87 к/с (RX 590) и 105 к/с (GTX 1060), максимальная - 350 к/с и 121 к/с соответственно, минимальная - 0 к/с и 79 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла на высоких настройках. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с (RX 590) и 30 к/с (GTX 1060), максимальная частота кадров - 94 к/с и 45 к/с соответственно, минимальная - 68 к/с и 23 к/с соответственно.
Вывод
В целом по средней производительности в играх себя лучше показала RX 590. Разница между видеокартами составила 16% (99 к/с у RX 590 и 85 к/с у GTX 1060), однако для некоторых проектов лучше брать всё-таки GTX 1060 (GTA 5, Apex Legends).
Характеристики сборки с RX 590 8 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта XFX RX 590 8 ГБ;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8 ГБ) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с GTX 1060 6 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта GTX 1060 6 ГБ;
- оперативная память VColor Prism Pro 16 ГБ DDR4 3600MHz (2x8 ГБ);
- карта захвата Elgato 4K60 Pro;
- материнская плата Asrock B450M Steel Legend;
- система охлаждения AMD Prizm ARGB;
- блок питания Antec 500W NeoECO Gold;
- операционная система WIndows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).