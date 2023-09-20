Видеокарта для дешёвого компьютера: RX 590 8 ГБ или GTX 1060 6 ГБ?

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 42 к/с (RX 590) и 33 к/с (GTX 1060), максимальная - 110 и 36 к/с соответственно, минимальная - 38 и 31 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней составил 53 к/с (RX 590) и 43 к/с (GTX 1060), максимальный - 65 к/с и 56 к/с соответственно, минимальный - 45 и 34 к/с.

GTA 5 тестировалась с графикой High. В среднем в ней производительность находилась на уровне 135 к/с и 156 к/с (RX 590 и GTX 1060 соответственно), максимальная - 166 к/с и 185 к/с, минимальная - 108 к/с и 125 к/с.

Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 213 к/с (RX 590) и 180 к/с (GTX 1060), максимальный FPS - 265 и 216 к/с соответственно, минимальный - 169 и 141 к/с соответственно.