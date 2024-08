Видеокарта для i5−12 400: RTX 3060 сравнили с RX 5700 XT

Alan Wake 2 шла с высоким пресетом, DLSS/FSR Off. В среднем в этой игре удалось получить 43 к/с (RTX 3060) и 32 к/с (RX 5700 XT). При этом RX 5700 XT была медленнее конкурента на почти 26%. С низким пресетом и DLSS/FSR Quality средний FPS составил 57 к/с и 40 к/с соответственно, а разница между ними была уже 30%.

Игра The Last Of Us Part 1 Starfield тестировалась на низких настройках графики и без DLSS/FSR. Средняя частота кадров составляла в ней 74 к/с (RTX 3060) и 77 к/с (RX 5700 XT).

Spider Man Remastered запускалась с графикой Very High, DLSS/SR Off. В среднем удалось получить в этом проекте 96 к/с (с RTX 3060) и 108 к/с (с RX 5700 XT).

В игре Horizon Forbidden West с высокой графикой средняя частота кадров равнялась 48 к/с (RTX 3060) и 59 к/с (RX 5700 XT). С DLSS/FSR Quality результат составлял 60 и 68 к/с соответственно.

A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней был 47 к/с (RTX 3060) и 50 к/с (RX 5700 XT).