Видеокарта GeForce MX250 в ноутбуках оказалась переименованной старой моделью

GeForce MX250 NVIDIA представила в феврале, однако подробных характеристик не назвала. Сейчас появилась возможность оценить видеокарту, поскольку на ней выпустили ноутбук Acer Aspire 5 A515-52G.

Эксперты сравнили производительность графической платы MX250 с производительностью MX150, запустив на обеих The Witcher 3 и Far Cry 5. по скринам ниже можно убедиться, что никакой существенной разницы между видеокартами нет.