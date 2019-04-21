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Компьютеры
Сегодня 16:23

Видеокарта GeForce MX250 в ноутбуках оказалась переименованной старой моделью

По характеристикам это всё та же MX150
В сети появились тесты «свежей» видеокарты GeForce MX250 от NVIDIA. Оказалось, что никакой разницы между ней и старой моделью MX150 нет.

GeForce MX250 NVIDIA представила в феврале, однако подробных характеристик не назвала. Сейчас появилась возможность оценить видеокарту, поскольку на ней выпустили ноутбук Acer Aspire 5 A515-52G.

Эксперты сравнили производительность графической платы MX250 с производительностью MX150, запустив на обеих The Witcher 3 и Far Cry 5. по скринам ниже можно убедиться, что никакой существенной разницы между видеокартами нет.

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Фото: Notebookcheck

Недавно также стало известно, что NVIDIA планирует выпустить GeForce MX250 в двух модификациях. Одна из них будет замедленной на 30%, несмотря на отсутствие разницы в цене.

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