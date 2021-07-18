Видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER пережила пожар в доме

Der8auer получил ПК от немецкого ретейлера Caseking, который закупает компьютеры из сгоревших квартир.

Специалист изучил ПК. Сначала он обнаружил процессор AMD Ryzen 7 2700X. Тот оказался мало повреждён благодаря большой помпе. Память, блок питания и матплата были разрушены огнём полностью. А вот видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER, на удивление, выглядела почти целой. В целом, видеокарты рассчитаны на более высокие температуры, поэтому энтузиаст решил проверить, рабочая ли она.

Карту разобрали и почистили, а затем начали тестировать. Во время проверки её охлаждали жидким азотом. Видеокарта достойно её прошла.