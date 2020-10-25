Видеокарта Intel оказалась равна по скорости модели AMD двухлетней давности

Сообщается, что дискретная модель Intel уже поставляется OEM-производителям. Видеокарта имеет 96 вычислительных блоков с 768 шейдерными ядрами. В Geekbench 5 тестировался вариант с 3 ГБ видеопамяти GDDR6.

Итак видеокарта получила 11 885 баллов в Geekbench 5 OpenCL. Она всего на 6,5 % превосходит NVIDIA GeForce MX330 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. А вот GeForce MX350 оказалась быстрее на 16,4%.

Пресловутая AMD Radeon RX 550X двухлетней давности обошла видеокарту Intel на 6%.