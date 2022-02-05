Видеокарта Intel попала на видео

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Видеокарта Intel попала на видеоIntel Arc Alchemist
В сети опубликовали короткое, но заслуживающее внимания видео с большой видеокартой Intel Arc Alchemist с двумя вентиляторами.
Это, судя по всему, десктопная видеокарта Intel Arc Alchemist. На видео она сначала лежит в стандартной коробке вентиляторами вниз. Человек достаёт её оттуда и разглядывает.
Вчера в сети опубликовали фото видеокарты. По ним видно, что из внешних интерфейсов у Intel Arc Alchemist три порта DisplayPort и один HDMI. Кроме того, видеоускоритель получил по одному 6- и 8-контактному разъёму дополнительного питания. Можно подавать в сумме до 300 Вт.
Когда именно выйдут видеокарты Intel, пока неясно. Десктопные версии должны появиться на рынке где-то во втором квартале.
Источник: Tom's Hardware