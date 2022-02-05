Видеокарта Intel попала на видео

Вчера в сети опубликовали фото видеокарты. По ним видно, что из внешних интерфейсов у Intel Arc Alchemist три порта DisplayPort и один HDMI. Кроме того, видеоускоритель получил по одному 6- и 8-контактному разъёму дополнительного питания. Можно подавать в сумме до 300 Вт.

Когда именно выйдут видеокарты Intel, пока неясно. Десктопные версии должны появиться на рынке где-то во втором квартале.