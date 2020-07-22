Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti резко подорожала

В зарубежных магазинах количество видеокарт сокращается. Немногочисленные оставшиеся GeForce RTX 2080 Ti предлагают по завышенным ценам. Они могут доходить до $1700. При этом в фирменном магазине NVIDIA видеокарта стоит $1200 (правда, в наличии её практически нет).

Журналисты сообщают, что за $1200 в американских торговых сетях предлагают и вовсе старые и отремонтированные экземпляры.

В Европе пока цены в магазинах не такие высокие. GeForce RTX 2080 Ti можно купить примерно за 1200 евро. В России цены стартуют с 86-89 тысяч рублей. Однако в будущем видеокарта может подорожать и тут.

Напомним, скоро NVIDIA должна представить новые видеокарты с архитектурой Ampere.