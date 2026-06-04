Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 вернулась в продажу в Китае

В официальном магазине Colorful карта стоит 2349 юаней (примерно 347 долларов). Оригинальная цена при запуске в 2021 году составляла 329 долларов, напоминают СМИ.

Первые поставки небольшие: по несколько десятков штук на регион. Но Colorful планирует ежемесячно выпускать новые партии.

Ранее ходили слухи, что карты также выпустят ASUS, MSI и GALAX, а массовое производство начнётся примерно в июле.