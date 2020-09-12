Видеокарта NVIDIA MX450 позволит играть в 1080p на тонких ноутбуках

Предполагается, что в основе видеокарты MX450 лежит архитектура Turing, а именно GPU TU117. То есть тот же самый, что используется в GTX 1650. Конфигурация составляет 896 ядер CUDA и 16 ROP. Кроме того, имеется поддержка PCI Express 4.0.

Будут три варианта MX450: низкопрофильная, стандартная и топовая. Каждая из версий выполнена в различном форм-факторе. Низкопрофильная специально сделана для чрезвычайно тонких ноутбуков, стандартная — просто для тонких, а топовая — для устройств нормального размера.

Топовая MX450 с TDP 28-30 Вт приближается по производительности к видеокарте GTX 1050 с 3 ГБ, а при некоторых условиях и превосходит её. То есть новинка может обеспечить комфортную игру в разрешении 1080p. Стандартная версия видеокарты незначительно отстаёт от топовой, так что можно сделать вывод, что гейминг на тонких ноутбуках тоже будет комфортным.